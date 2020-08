Rengøring og havearbejde er også motion

Motion findes i mange former, og en tur i haven er bare én af dem. Foto: Kehlet

30 minutter om dagen, lyder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om motion. Nu er motion heldigvis mange ting

Af Redaktionen, redigeret

Der er ingen mennesker, der er i tvivl om, eller som stiller spørgsmålstegn ved, at motion og fysisk aktivitet er sundt.

Faktisk er risikoen for at dø af inaktivitet lige så stor som risikoen for at dø af rygning, viser forskning. Fysisk aktivitet forebygger vores vestlige livsstilssygdomme som hjerte-kar-sygdomme, diabetes og visse former for kræft, det styrker immunforsvaret og letter depression og angst. Sundhedsstyrelsen anbefaler 30 minutters daglig fysisk aktivitet. Det skulle kunne gøre det. Men hvis du regner det sammen, får du ofte meget mere.

For fysisk aktivitet, eller motion, handler ikke om dyre kondisko og medlemskab til fitnesscentret. Fysisk aktivitet er alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen i din krop.

Det kan godt være styrketræning i fitnesscentret, en spinningtime eller et løbetræningspas, men det kan lige så godt være at cykle eller gå til og fra arbejde, cykle en omvej, tage trappen fremfor elevatoren, gøre ting stående på sin arbejdsplads, gå hen til en kollega fremfor at sende en mail, lege med dine børn, lave havearbejde eller gøre rent. Det handler mest af alt om at lade fysisk aktivitet indgå i din hverdag og dine gøremål.

Men selvfølgelig er det sjovt at være fysisk aktiv sammen med andre, og der findes sportsgrene for alle, og hvor alle kan være med. Og det er lige meget, om du melder dig til fægtning, kajak, håndbold eller cross-fit, bare det er noget, du synes er sjovt, så du er motiveret for at komme afsted.

Find måske en makker, du kan gøre det sammen med, for så forpligter I hinanden og får også snakket. Man behøver ikke mødes med veninder og venner på cafeer over kager eller alkohol – det er skønt at være fysisk aktive sammen.

Bare du gør noget. Og bare du gør noget 30 minutter om dagen. Så gør du dig selv og din krop en stor tjeneste.