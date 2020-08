Så er det skoletid

På Brønshøj Skole minder skoledagen mere om sig selv

Af Gitte Ganderup

I denne uge starter omkring 4000 børn i folkeskolerne i København.

På Brønshøj Skole, som er én ud af de 59 folkeskoler i byen, skal 120 af dem gå.

Frem til at forsamlingsforbuddet blev besluttet fastholdt ved 100 perosner, arbejde skolen med en normal velkomst for de nye elever og forældre, men nu må de tænke nyt.

– De fleste børn har to forældre med, siger skoleleder Mikkel Wiene og dermed vil rammen på 100 personer bliver sprængt.

Ud over forsamlingsforbuddet som kan gøre det svært at samle hele årgange, ligner hverdagen på Brønshøj Skole faktisk sig selv mere fra før lockdown.

– Eleverne skal tilbage til én voksen til én klasse og ikke længere være opdelt i grupper. Men de skal selvfølgelig stadig vaske hænder, spritte af og holde pauserne ude i deres zoner, siger skolelederen.

Mundbind til klassen

Derudover er de mange ture ud af huset i fare på grund af de nye anbefalinger om mundbind i offentlige transport.

Hvis skolerne begynder at købe mundbind til de omkring 80 elever på en årgang som skal til Amager med toget, bliver lagrene tømt.

– Vi kan ikke købe et par tusinde mundbind, så der bliver udsolgt og andre folk som skal på arbejde, så ikke kan komme afsted. Så vi venter på retningslinjer fra forvaltningen og ind til da må turene foregå uden offentlig transport, siger Mikkel Wiene.