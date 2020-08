Sådan holder du din hud ung og sund længe

SPONSORERET INDHOLD: Fugtighedscremer, ansigtsmasker og flere typer rens end man kan nå at tælle til. Det kan være svært at finde rundt i det univers, der hedder hudpleje. Noget virker for nogen, mens det ikke virker for andre.

Af SPONSORERET INDHOLD

De fleste kender nok følelsen af at stå og rive sig selv i håret over dyre produkter, som bare ikke virker. Hvad, der skulle være et sandt mirakelmiddel, gør ikke de forventede underværker. Hvis du er træt af at investere i hudplejeprodukter uden at se resultater, kan du prøve at pleje din hud indefra – med disse råd kommer du hurtigt til at se resultater.

Få nok søvn – og god søvn

Når dit hoved og resten af din krop restituerer og genoplader til den kommende dag, arbejder din hud også. Nok søvn er en vigtig del af hudpleje – det er ikke for sjov, man kalder det skønhedssøvn. Du bør sove syv til otte timer hver nat. Men det er også vigtigt med god søvn, for de otte timer har ikke samme effekt på din hud, hvis du sover uroligt og er vågen flere gange i løbet af natten. For at opnå god søvn er det vigtigt med et godt sted at sove. Hos bedsteseng.dk kan du tage et kig på de gode senge, der garanterer din skønhedssøvn.

Drik rigeligt med vand

Vand hjælper med at rense kroppen indefra. Det skyller toxinerne, som er et giftigt protein, ud af både kroppen og huden. Derudover fugter du også huden indefra og ved at forebygge tør hud, forebygger du også overproduktion af hudens naturlige olie, som kan give fedtet og uren hud. Med et højt nok vandindtag vil du hurtigt lægge mærke til, at din hud får mere glød. Drik mindst to liter vand om dagen, og så vil din hud såvel som resten af kroppen takke dig.

Pas på snavs udefra

Rens din hud en gang eller to om dagen, så du fjerner snavs, støv og fedt udefra. Det er ting, der kan genere huden, og som let bliver påført, når man for eksempel klør sig i ansigtet. Rens blot din hud med en fugtig vaskeklud, hvis du ikke har en ansigtsrens, som virker for dig. Desuden kan det være en god idé at undgå hudprodukter med parfume, da huden kan reagere på det.

Spis din hud sund

Når du spiser sund og varieret, er det ikke kun inde i din krop, det kan mærkes. Din hud vil med garanti også reagere positivt på det. Her er et par ting, du kan spise, som er særligt gode for hud:

• Fede fisk – for eksempel laks og makrel. Fedtholdige fisk er rige på omega-3, som reducerer inflammation, der er med til at danne urenheder.

• Variation af frugt og grønt – få så mange farver som muligt indenbords. Jo flere farver, jo flere vitaminer. Vitaminer bidrager med forskellige stoffer til huden.

• Mørk chokolade – mindst 70%. Mørk chokolade indeholder antioxidanter, hjælper med at fugte huden, og så kan det mindske hudens sårbarhed for UV-stråling.