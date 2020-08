Skriveklub for børn og unge på Brønshøj Bibliotek

Er du vild med at skrive historier, så er Forfatterspirernes Skriveklub måske noget for dig

Af Erik Fisker

Forfatterspirernes Skriveklub er for alle mellem 11-18 år, der bliver undervist af professionelle forfattere en gang om ugen og møder andre unge med samme interesse.

Hver onsdag mellem kl. 16.30 og 18.30 mødes forfatterspirerne på Brønshøj Bibliotek. Her arbejdes med sjove, spændende og udfordrende skriveopgaver, mens man hygger sig med at være sammen. Man læser også op fra sine tekster og giver hinanden feedback – hvordan opleves historien, hvornår rammes noget rigtig godt, og hvor skal man prøve andre muligheder af i teksterne?

Underviseren er Saynab Farah Dahir som har udgivet en række noveller og også har vundet DM i novelleskrivning. I 2021 udkommer hendes to første romaner hos Gyldendal. Saynab er medhjælper på biblioteket, når hun ikke skriver eller passer sit medicinstudium.

Efterårssæsonen varer fra september til november – første gang vil være den 2. september.

Tilmelding og betaling via bibliotekets hjemmeside.