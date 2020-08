Starter med lokalopgør

Euforiske scener på Tingbjerg Ground, da Brønshøj slog Vanløse 2-0 tilbage i 2019. Foto: Christian Haslund

Så ruller bolden igen på Tingbjerg Ground i 2. division efter en pause på lidt under to måneder og seks træningskampe.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

I premierekampen står den på en klassiker, når vi møder rivalerne fra Vanløse i Slaget om Slotsherrensvej. Vi har vundet slaget de sidste to gange, og skal forsøge at tage den tredje sejr i træk over Vanløse.

Vanløse har gjort det godt i 2. division siden de rykkede tilbage i divisionerne i 2018, og har i de to seneste sæsoner været en del af oprykningsspillet. De har dog sagt farvel til nogen af deres profiler, bl.a. Oskar Høybye, som er taget til FC Roskilde, men også Christian Thorup, som i sommerpausen skiftede tilbage til Brønshøj efter et ”fravær” på over otte år.

Der er ingen tvivl om, at det ville være en kamp, der kunne tiltrække rigtig mange tilskuere. Desværre er vi stadig begrænset mht. tilskuertal pga. COVID-19, så antallet af tilskuere, vi vil kunne lukke ind, vil være ca. 400. Mere information om dette vil kunne findes på vores hjemmeside bronshojboldklub.dk.

Men uanset om der kommer 1000 eller 400 tilskuere, så vil stemningen være helt fantastisk, og vi glæder os til at se jer tilbage på tribunen til en sæson, hvor der forhåbentligt ikke komme nogen uventede afbrydelser.

Vi håber derfor på at se jer, så I også kan hilse på de nye spillere, og hvis ikke I kan komme, så kan kampen altid livestreames via Ekstra Bladet, hvis du har et +abonnement.

Og som altid byder vi Vanløses spillere, trænere, ledere og fans velkommen til Tingbjerg Ground og en, håber vi, velspillet kamp og Brønshøj-sejr.

Kampstart: Lørdag den 29. august kl. 15