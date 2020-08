Stort fald i byggebeskæftigelsen i 2. kvartal

Efter syv års ubrudt fremgang i byggeaktivitet og beskæftigelse fik også byggeriet en mavepuster med et minus på 5.000 beskæftigede i det første kvartal efter coronapandemien ramte Danmark

Af Mette Clausen

Efter syv års ubrudt fremgang i byggeaktivitet og beskæftigelse fik også byggeriet en mavepuster med et minus på 5.000 beskæftigede i det første kvartal efter coronapandemien ramte Danmark. Dansk Byggeri forventer dog ikke, at byggeriet bliver ramt af yderligere store fald i beskæftigelsen, og organisationen forventer et comeback i branchen i 2021.

Fald på 5.000

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2. kvartal 2020 175.500 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er et markant fald på 5.000 beskæftigede i forhold til 1. kvartal, svarende til en nedgang på 2,8 procent.

– Den kvartalsvise byggebeskæftigelse, populært kaldet byggeriets ”kongetal”, tog et kraftigt dyk i 2. kvartal, hvor coronakrisen kunne mærkes i hele erhvervslivet. Det markante beskæftigelsesfald på 5.000 på et enkelt kvartal skal dog ses på baggrund af et opsving, hvor byggebeskæftigelsen de foregående syv år voksede støt med 37.000 personer i alt, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.