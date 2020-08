Succes med løbefællesskabet BRÖNSLÖBERNE

God stemning blandt løberne - her foran BRÖNS på Frederikssundsvej. Foto: privat

Brønshøj har fået et helt nyt løbefællesskab, som kalder sig BRÖNSLÖBERNE. Allerede før premieren den 18. august, var der 60 tilmeldte

Af Erik Fisker

Bag BRÖNSLÖBERNE står løbecoach Julie Carl og det nye sted, ’BRÖNS’, som er åbnet på Frederikssundsvej 140. Hele ideen er at give de mange lokale løbere – eller dem der drømmer om at få mere motion – en mulighed for at kombinere løb med råhygge og lokalt fællesskab.

Både Bo Sand Hersoug og Martine Munksø, som står bag BRÖNS, er lokale og har boet i Brønshøj i mange år. Med den nyåbnede BRÖNS på hjørnet af Frederikssundsvej og Risvangen, har de helt fra begyndelsen haft et ønske om at skabe et sted, der var meget mere end blot en ny ’cafe’.

– BRÖNS skulle være et sted som samlede folk, som gav smil på læben, som overraskede, som havde kultur i fokus og som ikke mindst gav følelsen af lokalt fællesskab. Det sidste er blot en af grundene til at en løbeklub ret hurtigt kom på tegnebrættet, fortæller Martine.

– Løbecoach Julie Carl og jeg har døtre i samme klasse på Utterslev Skole, og har også altid haft meget tilfælles da vi begge er selvstændige. Og på ugentlig basis er vi rendt ind i hinanden på en af Brønshøjs mange skønne cafeer, hvor vi ofte har vendt ideer og tanker med hinanden. Så hvad var mere oplagt end at få Julie, Brønshøjs Løbedronning, til at stå i spidsen for løbetræningen, siger Martine.

– Både Bo og jeg kunne også godt selv trænge til at komme i gang med at løbe igen, så derfor er vi også med på løbeholdet, tilføjer hun.

Løbetræningen er for alle

Julie Carl er certificeret løbecoach og har mange års erfaring med løbetræning af både hold- og enkeltpersoner. Hun er født og opvokset i Brønshøj, og har slidt mange par løbesko op på stierne om Utterslev Mose, da hun selv er passioneret løber.

– Jeg var med det samme hooked, da Martine og jeg snakkede om ideen med et lokalt løbefællesskab. Jeg har selv haft løbehold ved mosen, men vi har altid manglet et klubhus synes jeg, og så tænder jeg meget på det med fællesskabet, da det giver en ekstra dimension. Jeg er selv stor fan af Brønshøj og synes at vi på den her måde kan tilføre lokalområdet endnu mere positivt i form af fællesskabet, fortæller Julie Carl.

– Løb skal helst være lidt sjovt for at man gider blive ved, når efterårsmørket sænker sig, og det er bare meget mere motiverende, når man hver uge mødes med en flok andre glade løbere fra området og kan slutte af med lidt hygge i BRÖNS. Jeg vil prøve at målrette træningen, så rigtig mange kan være med uanset niveauet, tilføjer Julie.

En overvældende start

Der var premiere på den ugentlige træning sidste tirsdag, hvor næsten 90 løbere mødte op. Efter velkomst kunne løberne så vælge hvilken gruppe de ville træne i, som en lille smagsprøve på det der fremover vil være i vente om tirsdagen. Efter en varm træningsfornøjelse ved både Degnemosen og Utterslev Mose, var der kolde fadøl, kulærte drinks og isvand til alle de svedige løbere.

Hvis det er svært at finde ud af hvilket hold man skal vælge at træne med, så har Julie Carl et godt råd:

– Udgangspunktet er at størstedelen – op til 80 % – af ens træning bør kunne foregå i snakketempo. Ellers løber man simpelthen for stærkt. Og derfor vil der være mange, der bør starte med kombinationen af gang og løb. På alle hold vil vi definere et grundtempo, som vi arbejder ud fra, og så vil det blive kombineret med noget tempo og styrkeøvelser fra gang til gang, fortæller Julie.

Alle kan komme til en gratis prøvetræning uden at melde sig til og ønsker man at blive en del af fællesskabet, så kræver det kun at man har en facebookprofil og går ind og anmoder om medlemskab i den lukkede gruppe ’BRÖNSLØBERNES medlemmer’. Informationerne finder man blandt andet på facebooksiden BRÖNSLØBERNE.

Der er ingen binding i medlemskabet, og man kan melde sig ind og ud som det passer en. Desuden kan man også altid træne med det hold, som ens dagsform appellerer mest til.

Spørgsmål til træningen eller medlemskaber kan stilles til Julie Carl på runforfun@juiecarl.dk.