Sundhedsborgmester vil gøre strandene i København fri for røg

Af Erik Fisker

Det skal være slut med at ryge på de københavnske strande, mener sundheds- og omsorgsborgmester i København, Sisse Marie Welling. Det er ikke kun solcreme, badetøj og bøger, der kommer med i strandtasken. Mange københavnere tager også cigaretterne med på stranden, men sådan skal det ikke være fremover, hvis det står til sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Borgmesteren mener ikke, at rygning hører hjemme på stranden og vil stille forslag i Borgerrepræsentationen om at gøre de københavnske strande fri for røg.