Tilbage i det gode selskab

Foto: Brønshøj Bordtennis

Efter blot en enkelt sæsons pause er København tilbage i landets bedste bordtennisrække

Af Henrik Hvillum

Efter blot en enkelt sæsons pause er København tilbage i landets bedste bordtennisrække. Det fælles hold fra Brønshøj Bordtennis og Københavns BTK slog nemlig til i forårets oprykningsspil mellem de øverste hold fra 1. division og de nederste hold fra BordtennisLigaen. Førstepladsen blev sikret kort før corona-nedlukningen i marts.

Når københavnerne igen skal kæmpe med om det danske mesterskab, bliver det med en god blanding af unge såvel som erfarne kræfter. Emil Friis fra Brønshøj Bordtennis og Emil Lynge Sørensen fra Københavns BTK, som begge er 18 år, har vist, at de er klar til at træde et skridt op. Men de skal kæmpe for det. For holdet består også af cheftræner Kim Nylander og fighteren Carsten Egeholt på 55 år, som er en af de spillere med flest kampe i landets bedste række. Samtidig er holdet blevet forstærket af et par gamle kendinge, Thomas Jensen og Kasper Weinrich Schübeler, som efter et par år i Dragør nu er tilbage i Brønshøj.

Nye på vej frem

Konkurrencen om de fire pladser på holdet er, ifølge Kim Nylander, sundt for de to unge talenter på klubbens 1. hold, og han føler sig sikker på, at de i løbet af sæsonen vil få rig mulighed for at vise deres evner frem, da de går til den i træningslokalet. På den måde er de også med til at vise vejen for klubbernes ungdom, som han føler sig helt sikker på, er godt på vej.

Brønshøj og Københavns BTK har nemlig med støtte fra Københavns Kommunes udviklingspulje og Danmarks Idrætsforbund samt inspiration fra Team Copenhagen og Team Danmark igangsat en ny ungdomssatsning med fokus på aldersrelateret træning og motorisk træning.

Det første år var en stor succes i form af medlemsfremgang, bedre fastholdelse og en hurtigere udviklingskurve for børnene. For når først der er styr på den grundmotoriske bevægelse, er den tekniske indlæring meget mere effektiv, ifølge Kim Nylander.

– I dag går vi mere op i, at børnene træner sammen med andre jævnaldrende børn. Vi ved, at venskaberne er meget vigtigere for, at børnene bliver ved med at dyrke sport. Så derfor er vi meget tilbageholdende med at dele børnene op med udgangspunkt i forskellige niveauer i en meget tidlig alder. Som trænere er vi også meget opmærksomme på, at alle børn skal have opmærksomhed og at det skal være sjovt at dyrke sport, fortæller Kim Nylander.

Ungdomstræningen i Københavns BTK (Remisen på Østerbro) og Brønshøj Bordtennis (Grøndal MultiCenter) starter op igen i denne uge.