Tørken gav problemer – også i bydelen

Vandkande - lidt mere besværlig, men bedre for grundvandet. Foto: HOFOR

Den aktuelle tørke fik mange til at tænde for vandhanerne forrige søndag, og det gav problemer med forsyningen af vand både i Brønshøj og i Husum, hvor vandtrykket var usædvanligt lavt.

Af Erik Fisker

Hvis sommervejret og tørken fortsætter, opfordrer HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, forbrugerne til at spare på vandet ved at undlade at vande græsplænen og fylde store badebassiner med vand.

Der bliver brugt mere vand end godt er for vores sparsomme grundvandsressource. Især i hovedstadsområdet, hvor befolkningstætheden er stor, er trækket på grundvandsressourcen stort. – Der er ikke akut risiko for, at vi mangler vand til hovedstadsområdet. Men vi opfordrer folk til at bruge vandet med omtanke, siger Ole Skytte, driftschef i HOFOR.

– Jeg er sikker på, at borgerne forstår problematikken og følger vores enkle råd til at spare på vandet. Vi skal alle være med til at sikre, at næste generation har drikkevand nok – og at vandindvindingen går mindst muligt ud over naturen, tilføjer Ole Skytte.

Et vandspareråd er, at man skal reparere løbende toiletter og dryppende haner, tænke sig om, før man anskaffer en havepool eller et stort bassin. Eksempelvis bruger et fritstående bassin på 5.000 liter ligeså meget vand som 90 almindelige brusebade.

Sådan holdes haven frodig uden at fråse med vandet:

– Lad være med at vande græsplænen.

– Saml regnvand fra taget i en regnvandstønde – så kan man bruge det til at vande med.

– Brug en vandkande til at vande blomsterbede og blomsterkrukker.

– Lad være med at vande om dagen, hvor det meste vand fordamper, før det når planterødderne.

– Store soppebassiner og pools bruger rigtig meget vand. Vandballoner, vandpistoler og et badekar til de mindste er gode erstatninger.