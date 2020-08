Unge vinder over professionelle i Corona-bold

Corona-bold med særlige regler i Tingbjerg. Foto: Marie Bredager

50 glade børn og to hold med friske voksne fra både den boligsociale helhedsplan, gadeplansteamet, Tingberg Bibliotek\Kulturhus og sågar embedsmænd fra rådhuset som arbejder med byudvikling i Tingbjerg stillede op, da der blev inviteret til fodboldturnering i Tingbjerg.

Af Erik Fisker

Alle var rimelig udfordrede, da der blev spillet coronabold – det vil sige en slags levende bordfodbold, hvor spillerne er spændt fast på en snor og kun kan løbe langs egen snor. Det var et hold med unge, som løb med sejren og en tur i biografen til hele holdet.

– Vi vil gerne have, at de unge og de professionelle i området mødes og kan være fælles om noget, for blandt andet bedre at kunne forstå hinanden. Retningslinjerne i forbindelse med corona gør, at der i de her tider må tænkes i nye baner, derfor valgte vi at spille fodbold med tvungen afstand som i bordfodbold. Vi gør det helt sikkert igen en anden gang, fortæller Tingbjerg-Husum Partnerskabs kommunikationskoordinator Line Falk Tranberg.

Turneringen var organiseret af gadeplansteamet NY START og Tingbjerg-Husum Partnerskab (Tryghedspartnerskabet) og arrangementet var finansieret af SSP København med midler fra Regeringens sommerpakke målrettet børn og unge.