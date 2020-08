Vælg dit bordtennisbat med omhu, og få mest muligt ud af din træning

SPONSORERET INDHOLD: Bordtennis gør for alvor et comeback i Danmark, og det er med god grund. Den sjove motionsform er nemlig god for både din hjerne og krop, som bliver trænet, samtidig med at du undgår vrid eller overbelastninger.

Er du ny inden for bordtennis, eller vil du gerne dygtiggøre dig? Så er du landet det helt rigtige sted. Dit bordtennisbat har nemlig en stor betydning for, hvordan du kan træne, og hvor meget du får ud af din træning. Dette kan du læse meget mere om i denne artikel.

Bordtennisbattet udgør det tekniske arbejde

Når det kommer til teknik og bordtennisbat, er der en sammenhæng mellem dit niveau og det bat, du vælger. Der er nemlig stor forskel på forskellige typer af bat. Som nybegynder bør du derfor altid finde et bordtennisbat, der er kendetegnet ved at have god kontrol og moderat fart og skrue. Det skal samtidig være let for dig at udføre slag, og dette er grunden til, at det ikke må være for hurtigt.

Er du derimod let øvet, skal du stadigvæk sørge for et bat med de samme kvaliteter som for nybegynderen. Her kan du dog vælge at øge din fart en smule for at kunne udfordre dig selv lidt. Til den øvede er der til gengæld et væld af muligheder i og med, at du med garanti har udviklet din egen spillestil. Her bør du altid tale med din træner og få råd om, hvilket bat du bør vælge.

Specialiserede brands leverer kvalitet til dig

Det er ikke kun typen af bordtennisbat, der er afgørende for din træning. Også kvaliteten af dine bordtennisbat har stor betydning for, hvor meget du får ud af din træning.

Når vi taler om kvalitet, handler det om at anvende de rette materialer og skabe et kraftfuldt bordtennisbat med behagelige flader. Til dette finder du blandt andet bordtennisbat fra Stiga og Technic eller Scenic, som er sikre spillere på markedet. Dette brand har specialiseret sig inden for bordtennisudstyr, og derfor kan du være helt sikker på at finde et bordtennisbat i en høj kvalitet.

Stigende popularitet hos danskerne

Hvis du endnu ikke er begyndt med bordtennis, men gerne vil prøve kræfter med sporten, er du langt fra den eneste. Efter en årrække uden det store fokus på bordtennis, er sporten kommet tilbage. Dette har blandt andet haft en stor betydning for DGI Huset, der fra 2017 til 2018 oplevede en stigning af medlemmer på 257.

Her var det særligt seniorer over 60 år, der meldte sig på banen. Bordtennis er også en særdeles skånsom sportsgren, men det er ikke det eneste. Forskning har vist, at bordtennis holder hjernens kognitive funktion aktiv, samtidig med at det er muligt at indgå i nogle gode sociale sammenhænge.

Det har også gjort det nemmere for dig at finde en bordtennisklub i nærheden af dig. For at komme godt i gang kan du kontakte din lokale idrætsforening og hører dem nærmere omkring, om de har et tilbud, som du kan deltage i.