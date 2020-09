Åbent brev til Ø, F og B om anvisningsaftale og vaccinationslogik

De sundhedspolitiske ordførere fra Enhedslisten, SF og De Radikale giver udtryk for, at mennesker, der bor i udsatte boligområder, skal have fortrinsret til coronavaccination. Der henvises til, at der er flere udsatte og smittede i de udsatte boligområder.

Af Barbara Cros

Af Barbara Cros, Ved Bellahøj Syd 23

De sundhedspolitiske ordførere fra Enhedslisten, SF og De Radikale giver udtryk for, at mennesker, der bor i udsatte boligområder, skal have fortrinsret til coronavaccination. Der henvises til, at der er flere udsatte og smittede i de udsatte boligområder.

At give dem fortrinsret til vaccination lyder besnærende. Men overvægten af coronasmittede i udsatte boligområder er imidlertid også symptom på en mere grundlæggende problemstilling. Det er derfor en god anledning til at minde jer om, at I har været med til at skabe de udsatte boligområder igennem den kommunale anvisningsaftale.

På landsplan kan man bruge hver fjerde lejlighed til boligsocial anvisning. I Københavns Kommune er man gået længere og har giver kommunen ret til at bruge hver tredje lejlighed til boligsocial anvisning i de almennyttige boligområder. Dette har man gjort i årtier. Københavns kommune solgte alle de lejligheder, de ejede i 90erne, som også blev brugt til boligsocial anvisning og siden har den almennyttige sektor skullet løfte denne opgave for kommunen.

På den måde er der skabt udsatte boligområder og en stadig mere delt by.

Nu ser vi i forbindelse med coronaeffekten og udsatte boligområder med flere udsatte og smittede.

Den nuværende og de tidligere anvisningsaftaler, der har været med til at skabe udsatte boligområder og ghettoer har Enhedslisten, SF og De Radikale været med til at vedtage.

Hvorfor har I været med til at vedtage en aftale, der skaber udsatte boligområder og ghettoer?

Man kunne lave en boligsocial anvisning til private og pensionskasseejede udlejningsboliger og genkøbe ejendomme til boligsocial anvisning. Det ville fremme en mere blandet by med færre udsatte boligområder og mindre ophobning af sociale problemer.

Gør noget ved de grundlæggende sociale uligheder. Der er et rødt flertal i Københavns Kommune, så det skulle være muligt.