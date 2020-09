Akrobatisk og dansende invasion på Bellahøj

Trappeartister på Bellahøj. Foto: Mette Møller Overgaard.

På Bellahøj er seks cirkus- og dansekunstnere fra hele Europa ved at forberede en forestilling til næste sommer.

Af Redaktionen, redigeret

I 10 dage har de boet og arbejdet på Bellahøj for at lære stedet godt at kende og hente inspiration. Bellahøjs helt særlige arkitektur med de høje bygninger, gennemsigtige trappeopgange og forskellige altaner omgivet af træer og buske er helt oplagt at bruge som ’scene’ for kunstnerne, som arbejder med luftakrobatik, vertikal dans (dans på væggen) og generelt med at udfordre tyngdekraften gennem bevægelse. Forestillingen med arbejdstitlen ”Hang Out, Bellahøj” kan opleves næste sommer og præsenteres af Metropolis, der også sidste sommer bragte 25 akrobater til Bellahøj med The Voyages. Følg med på metropolis.dk.

EF (Kilde: Københavns Internationale Teaterfestival)