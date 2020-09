Coronaramt dokumentarfilmklub starter igen

Filmklubben Dox:2700 på Husum Bibliotek blev ramt af Corona-nedlukningen i foråret, men onsdag den 9. september starter klubben igen

Af Erik Fisker

På grund af Coronakrisen måtte Christoffer Guldbrandsens “Præsidenten” udgå af forårets program, men nu er der lejlighed til at se den i filmklubben Dox:2700 onsdag den 9. september, kl. 18.30.

Filmen viser en af de vigtigste og mest ejendommelige beslutningsprocesser i Europas nyere historie.

Ambitionen var en stærk præsident for et samlet EU, men resultatet blev en mand, der ikke ville have jobbet. Europas statsledere giver deres uforbeholdne mening om hinanden, og det EU som de næsten alle tror på, men hvis fremtid de frygter.

Efter filmen vil Kaj Pinholt Jespersen, lektor i samfundsfag, psykologi og Mellemøststudier give et oplæg til aftenens debat. Har man lyst til at se ”Præsidenten” og andre gode dokumentarfilm, og bagefter være med til at diskutere filmenes temaer, kan man melde sig ind i Filmklubben Dox:2700, hvor der i løbet af efteråret vises fire dokumentarfilm om væsentlige emner.

Filmene vises på Husum Bibliotek, Frederikssundsvej 290. En enkelt film vises dog på Tingbjerg Bibliotek Kulturhus. Alle arrangementer starter kl. 18.30. Filmene er især danske dokumentarfilm fra ”Filmstriben på biblioteket”, og efter filmen har klubben en gæst, der med et oplæg indleder aftenens debat. På grund af Corona restriktioner er der dog kun plads til 24 personer.

Som medlem er man med til at vælge, hvilke film der skal vises. Yderligere oplysninger på Husum Biblioteks hjemmeside.