Hvor meget skærmtid er (u)sundt for barnet?

Børn bliver tidligt introduceret til den digitale verden - som også kan bruges som babysitter. Foto: colourbox

Husum Skole slår dørene op for en foredragsaften om skærmtid og sociale medier

Af Erik Fisker

Tirsdag den 15. september, kl. 19 sættes fokus på skærmforbrug i covid-19 sikre rammer, når forældre, elever, men også andre interesserede i nærområdet får mulighed for, at høre om forskning omkring hvordan overdrevet skærmforbrug og et fravær fra det fysiske liv kan gøre børn angste og påvirke deres selvtillid. Psykolog David Madsen og læge Cecilie Federspiel fra Dabeco, giver deres bud på, hvordan skærmforbrug og sociale medier påvirke de unges liv psykiske og fysiske liv.

Mange unge har adgang til digitale spil både på fritidshjemmet, i klubben og derhjemme. Med udgangspunkt i hjernens biologi vil Cecilie Federspiel give forståelse for, hvordan hjernen påvirkes af at spille computerspil og hvornår børn og unges skærmforbrug bliver skadelig for udviklingen. Psykolog David Madsen vil med psykologisk teori og praksis give indblik i, hvorfor et massivt skærmforbrug har en negativ effekt på børn, unge (og voksnes) psykologiske trivsel.

En sund skoledag

Med fokus på en sund skoledag og derved bedre indlæringsmuligheder, håber skolebestyrelsen på Husum Skole, at foredraget, som de afholder bl.a. med midler fra foreningen Skole og Forældre, kan hjælpe forældre og unge til at give en indsigt i eller en reminder om, hvad den digitale verden kan have af faldgrupper, og hvornår for meget kan være for meget.

Der er mulighed for at få en række værktøjer og anbefalinger til at etablere sunde skærmvaner for børn. Foredraget er gratis og åbent for alle, men Husum Skole forbeholder sig ret til at lukke for deltagelse af hensyn til at kunne gennemføre et corona-sikkert arrangement.