Ingen motorløb på Bellahøj – i år

Motorløbet er aflyst, men vender stærkt tilbage til næste år. Foto: Kaj Bonne

Copenhagen Historic Grand Prix udskydes til 2021

Af Erik Fisker

Første weekend af august skulle tradition tro have budt på historisk motorløb på Bellahøj med masser af spændende og dramatiske løb samt underholdning for hele familien blandt de mange udstillinger på pladsen. Med regeringens og myndighedernes påbud og opfordringer om at begrænse corona-smittens udbredelse, blev Copenhagen Historic Grand Prix udskudt til anden weekend i oktober – men nu er den helt aflyst. Til ærgrelse for nogen og til glæde for andre.

Efter flere måneders arbejde med at planlægge Copenhagen Historic Grand Prix i oktober, meddeler arrangørerne med stor beklagelse, at den seneste udvikling ikke muliggør en sundhedsmæssig forsvarlig afholdelse af Copenhagen Historic Grand Prix i år.

– Når Copenhagen Historic Grand Prix løber af stablen, samles over 40.000 mennesker henover én weekend centreret omkring vores alles interesse for motorsportens historie. For at både vores mange frivillige, publikumsgæster, udstillere, samarbejdspartnere og historiske kørere skal kunne nyde weekenden i trygge rammer vil det 20. Grand Prix ikke køres i 2020, lyder det fra arrangørerne, der glæder sig til at byde velkommen til Copenhagen Historic Grand Prix 2021, hvor der arbejdes mod at afholde et endnu større arrangement med endnu større tilslutning.