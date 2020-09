Julie Sass indviede Nørre G’s nyrenoverede trapperum

Kunst på Nørre G. Foto: Carol Munkers

Kunstneren Julie Sass har i foråret malet nogle store værker på væggene i rummene, men grundet Corona-nedlukningen er det først nu, der var mulighed for at gennemføre receptionen

Af Erik Fisker

De indbudte gæster var nogle af Julie Sass’ samarbejdspartnere, andre kunstnere og familie samt en stor gruppe af Nørre G’s billedkunstelever og -lærere.

Rektor Jens Boe Nielsen bød velkommen og fortalte, at renoveringen afrunder en meget omfattende renovering af skolens indre, siden skolen for 10 år siden blev statsligt selvejet og selv kunne stå for bygningernes vedligehold. I det arbejde har kunsten spillet en stor rolle bl.a. i samarbejde med Statens Kunstfond.

Kunst skabt i offentlighed

Johanna Lassenius fra Statens Kunstfond fortalte derefter om fondens baggrund og arbejde med at bringe kunst ud i hverdagen på mange skoler og andre institutioner.

Ordet gik videre til Julie Sass, som fortalte om sine metoder og inspirationskilder. Hun kom især ind på inspirationen til værkerne på Nørre G fra miljøet omkring gymnasiet – de gule huse, de blå altaner og mange grå metalflader. I harmoni med maleriernes farver har Julie også bestemt farverne på væggene, linoleum på gulve, trin og gelænder, så hele rummet er en del af kunstværket.

På den måde har hun skabt tre forskellige atmosfærer med spor af Nørre G’s omgivelser i de tre trapperum. Julie sendte også en tak til eleverne på Nørre G, som har vist interesse og givet ”thumbs up” i løbet af processen. Det er noget helt særligt for en kunstner at skabe i offentlighed.

Inspireret af indblikket i kunstnerens metoder gik eleverne til undervisning. De øvrige indbudte gæster fik mulighed for at se Julies udsmykning af de tre trapperum og på vejen rundt kunne de også nyde de øvrige kunstværker og samarbejder med kunstnere, som elever og ansatte på Nørre G er heldige at have i deres hverdag.