Nedrivning, istandsættelse og boligbyggeri OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kobbelvænget, hvor ejendommen i midten skal nedrives og give plads til boliger. Foto: Kaj Bonne

Et forslag til lokalplan for et område mellem Gadelandet, Frederikssundsvej og Kobbelvænget er frem til den 10. september i offentlig høring. Der har på stedet tidligere ligget flere virksomheder, men i dag er de fleste bygninger tomme. Utidssvarende bygninger og bygninger i dårlig stand skal efter planen nedrives, mens de bedste erhvervsbygninger sættes i stand. Samtidig giver lokalplanen mulighed for at bygge nye ungdoms- og familieboliger.

Af Erik Fisker