Ny Bellahøj Friluftsscene med spændende fremtid i sigte

Den nyrenoverede Bellahøj Friluftsscene er klar til åbning om en måneds tid, og jeg glæder mig til, at Bellahøj får en ny smuk scene til glæde for alle københavnere, og hvor vi vil komme til at opleve kulturoplevelser af høj karat.

Af Henrik Appel