Regeringen afviser forsøgsordning med legalt hash

Cannabis. Foto: colourbox

Københavns Kommune får ikke lov at lave et forsøg med legaliseret salg af hash. Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation havde ansøgt regeringen om tilladelse til at sætte et forsøg i gang med legaliseret salg af rusmidlet cannabis. Målet var bl.a. at få styr på bandekonflikten og sikre tryghed i byen.

Af Erik Fisker