Talenttræf i Brønshøj

Erik Stigs Orkester. Foto: presse

Lørdag den 12. september ser Brønshøj Sangskriver Festival dagens lys i form af en koncert i Kulturhuset Pilegården med fem talentfulde sangskrivere

Af Erik Fisker

Brønshøj Sangskriver Festival er et spritnyt koncertevent og et originalt bidrag til den fornyelse, der er godt i gang omkring fælles lokale musikoplevelser som ”En sommerdag på Bellahøj” på Bellahøjscenen og ”Brønshøj Sommer Jazz” på Brønshøj Torv. Arrangementer der udspringer af borgerinitiativer, og som styrker glæden ved at bo i lokalområdet.

Af etablerede sangskrivere deltager Christian Juncker duo og Mai Seidelin med band. Fra ”upcoming-scenen” optræder Heidi Brønsbjerg trio, Bark og Erik Stigs Orkester. Alle musikere skriver originale tekster og melodier og er bosiddende i Brønshøj-Husum.

– Et større og bedre udbud

Festivallen strækker sig fra kl. 15 -22 med en pause kl. 17-19 og har til formål at vise borgerne i Brønshøj-Husum, hvad den lokale sangskrivning formår.

– Nye sangskrivere får via festivallen mulighed for at opbygge et netværk og får værdifuld erfaring i at formidle deres musik til et lydhørt publikum. Og etablerede sangskrivere vil få tilført en professionel scene i bydelen. Begge dele til gavn for borgere i Brønshøj-Husum, som kan glæde sig ved et større og bedre koncertudbud, siger Erik Stig Andersen, der er initiativtager til festivallen i 2020. Erik Stig Andersen er en lokalt bosiddende sangskriver og guitarist (erikstig.dk) og har planlagt festivallen i samarbejde med Kulturhuset Pilegården og det digitale kulturnetværk2700.

Der er offentlig adgang til koncerten, og billetter á kr. 60 (eftermiddag)og 80kr. (aften) er til salg via Billetfix. Eventuelle resterende billetter sælges ved indgangen.

Festivalen er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Københavns Musikudvalg og Dansk Musiker Forbund.